Борнмут на виїзді впевнено здолав Саутгемптон

У матчі 6-го туру чемпіонату Англії Борнмут на виїзді ще в першому таймі оформив комфортну перевагу та зрештою переграв Саутгемптон.

6-й тур чемпіонату Англії розпочався домашнім поєдинком Саутгемптона, який приймав Борнмут. Гості виявились значно спритнішими та вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Ріко класно подав з кутового, а Аке вистрибнув вище всіх та пробив точно у нижній правий кут. Вже за 15 хвилин гості забили ще раз, але відеоасистент арбітра скасував цей гол. Та все ж до кінця першого тайму Борнмут зумів забити ще раз – Біллінг класно знайшов Вілсона, який відкрився у центрі штрафного, точно віддав, а останній в дотик переграв голкіпера – 2:0.

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На початку другого тайму Саутгемптон відіграв один м'яч завдяки призначеному пенальті, який впевнено реалізував Ворд-Праус, тим самим відродивши інтригу у матчі. І справді господарі були близькі до того, аби зрівняти рахунок, однак пізній гол Вілсона розставив всі крапки – 1:3.

У підсумку Борнмут зрівнявся за очками з Саутгемптоном та розмістившись на 9-й місці. У обох команд по 7 очок після цього туру.

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