Борнмут – Манчестер Сіті: Зінченко втретє поспіль – у стартовому складі

Борнмут приймає Манчестер Сіті у 29-му турі чемпіонату Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ 2018/19 – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Господарі набрали тільки 1 бал за 4 останні тури, тоді як команда Гвардіоли виграла усі ці матчі та ще й завоювала перший трофей у сезоні (Кубок англійської ліги). Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 5-и поєдинків (4 в основі), втретє поспіль виходить у стартовому складі.

Ман Сіті потроїть прибутки завдяки новому спонсору – Зінченко як частина 4-го найкрутішого контракту в історії

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко – Де Брюйне, Гюндоган, Давід Сілва (к) – Стерлінг, Агуеро, Бернардо Сілва

Запасні: Муріч, Даніло, Компані, Сане, Марез, Жезус, Фоден

Борнмут – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив у стартові склади