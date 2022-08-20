Продовження ідеальної серії Зінченка у відеоогляді матчу Борнмут – Арсенал – 0:3
Борнмут розгромно поступився Арсеналу у 3 турі чемпіонату Англії 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Героєм першого тайму став Мартін Едегор, який організував для Арсенала два голи переваги. Спочатку капітан "канонірів" добив м'яч у ворота після розкішного дриблінгу Жезуса і удару Мартінеллі. Другий гол – ще одна жертовність Жезуса, який зручно обробив простріл Вайта для Едегора.
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По перерві команда Артети добила суперника. Центрбек Вільям Саліба підключився в атаку і шокував партнерів прекрасним ударом у дев'ятку. За голову схопився і Олександр Зінченко, який поки має ідеальну серію у складі Арсенала – 3 матчі, 3 перемоги.