Героєм першого тайму став Мартін Едегор, який організував для Арсенала два голи переваги. Спочатку капітан "канонірів" добив м'яч у ворота після розкішного дриблінгу Жезуса і удару Мартінеллі. Другий гол – ще одна жертовність Жезуса, який зручно обробив простріл Вайта для Едегора.

Арсенал феєрично захопив лідерство в АПЛ – унікальний Едегор, рідкісна перемога з фактором Зінченка, магія "Мессі"

По перерві команда Артети добила суперника. Центрбек Вільям Саліба підключився в атаку і шокував партнерів прекрасним ударом у дев'ятку. За голову схопився і Олександр Зінченко, який поки має ідеальну серію у складі Арсенала – 3 матчі, 3 перемоги.