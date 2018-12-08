Борнмут – Ліверпуль: Салах забив шикарний гол, познущавшись із голкіпера та захисників

Поєдинок 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль видався багатим на красиві голи. Вишенькою на торті стало взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

На 77-й хвилині поєдинку 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль Мохамед Салах забив по-справжньому знущальний гол.

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Єгиптянин перехопив м'яч після невдалого пасу та вийшов віч-на-віч з голкіпером. Салах легко обіграв Беговіча, але замість того, щоб пробити по порожніх воротах, вирішив зупинитись. Голкіпер ледь не перехопив м'яч, але Салах знову обіграв свого суперника. Після цього форвард Ліверпуля витримав паузу та нарешті відправив м'яч у ворота повз захисника. Неймовірна холоднокровність!

До слова, матч завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 4:0. Мерсисайдці стали лідером АПЛ, проте у Манчестер Сіті ще є гра в запасі проти Челсі.