toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Борнмут – Ліверпуль: Салах забив шикарний гол, познущавшись із голкіпера та захисників

16:52 448 Читать на русском
Борнмут – Ліверпуль: Салах забив шикарний гол, познущавшись із голкіпера та захисників
Салах забив класний гол у ворота Борнмута / фото: ФК Ліверпуль

Поєдинок 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль видався багатим на красиві голи. Вишенькою на торті стало взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

На 77-й хвилині поєдинку 16 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль Мохамед Салах забив по-справжньому знущальний гол.

Борнмут – Ліверпуль: гравець господарів Кук забив курйозний автогол ударом п'ятою

Єгиптянин перехопив м'яч після невдалого пасу та вийшов віч-на-віч з голкіпером. Салах легко обіграв Беговіча, але замість того, щоб пробити по порожніх воротах, вирішив зупинитись. Голкіпер ледь не перехопив м'яч, але Салах знову обіграв свого суперника. Після цього форвард Ліверпуля витримав паузу та нарешті відправив м'яч у ворота повз захисника. Неймовірна холоднокровність!

До слова, матч завершився перемогою Ліверпуля з рахунком 4:0. Мерсисайдці стали лідером АПЛ, проте у Манчестер Сіті ще є гра в запасі проти Челсі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія16 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Відеоновини Борнмут - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Борнмут Борнмут Фантастичні голи Красиві голи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Челсі
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук