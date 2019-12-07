Борнмут – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У виїзному матчі 16-го туру АПЛ Ліверпуль розгромив Борнмут. Дивіться відео голів та огляд матчу Борнмут – Ліверпуль.

Підопічні Юргена Клоппа без проблем обіграли команду Едді Хау. Вже у першому таймі "червоні" забили два голи – відзначились Окслейд-Чемберлен та Набі Кейта. Всі питання щодо переможця гри на початку другого тайму зняв Салах, який забив свій 8-й гол в АПЛ.

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Команда Клоппа продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці АПЛ. Наразі Ліверпуль має у своєму активі 46 очок. Це на 11 більше, ніж у Лестера, який, щоправда, ще не зіграв свій матч 16-го туру.

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