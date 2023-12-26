Борнмут – Фулхем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Забарний продовжує суперсерію
16:13 - Читать на русском
Борнмут приймає Фулхем в рамках 19-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру АПЛ 2023/24 між Борнмутом і Фулхемом розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на платформах Setanta Sports та MEGOGO. Футбол 24 проведе свій текстовий онлайн.
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Ілля Забарний розпочне зустріч у основному складі Борнмута, як і всі попередні 18 турів АПЛ. Команда українця має серію з трьох перемог, а от Фулхем програв 2 матчі поспіль.
Стартовий склад Борнмута:
Фулхема:
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