Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний залишився в запасі на матч 32-го туру АПЛ з Фулхемом.

У понеділок, 14 квітня, відбудеться матч Борнмут – Фулхем. Однак центральний захисник "вишень" Ілля Забарний несподівано не з'явиться у стартовому складі – головний тренер господарів Андоні Іраола залишив його в запасі. З перших хвилин на поле вийдуть Сенесі та Хьойсен.

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Подібне трапилося з українцем уперше з 6 травня 2023 року, коли команду тренував ще Гарі О'Ніл – у тій зустрічі Борнмут поступився Челсі з рахунком 1:3.

Борнмут і Фулхем – сусіди по турнірній таблиці. "Вишні" посідають 10-те місце і відстають від "дачників" на три очки. Нагадаємо, що в матчі попереднього туру з Вест Хемом Іраола замінив Забарного на 77-й хвилині.

Гра розпочнеться о 22:00.