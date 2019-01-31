Борнмут – Челсі – 4:0

Україна — 00:33 1163
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Гент у наддраматичному матчі вирвав путівку у фінал Кубка Бельгії – Безус забив вирішальний гол
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Борнмут сенсаційно розгромив Челсі, Ліверпуль втратив очки з Лестером: 24 тур АПЛ, матчі середиАнглія — 00:01 1440
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