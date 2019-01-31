Челсі сенсаційно зганьбився в матчі 24 туру АПЛ з Борнмутом. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 24 тур

Борнмут – Челсі – 4:0

Голи: Кінг, 47, 74, Брукс, 63, Деніелс, 90+5

Борнмут сенсаційно розгромив Челсі, Ліверпуль втратив очки з Лестером: 24 тур АПЛ, матчі середи

Лондонський Челсі в рамках 24 туру АПЛ завітав у Борнмут. У першому таймі "сині" мали перевагу над суперником, але не змогли реалізувати свої моменти. А в другій половині зустрічі "вишні" забили швидкий м'яч, після чого ловили суперника на контратаках, що вилилось у підсумковий рахунок 4:0.

Через цю поразку Челсі випав з зони Ліги чемпіонів, пропустивши туди іншу лондонську команду – Арсенал.