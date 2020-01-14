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Боріні перебрався до Верони

14 січня 17:34 636 Читать на русском
Боріні перебрався до Верони
Фабіо Боріні / LaPresse

Форвард з досвідом виступів за збірну Італії Фабіо Боріні оформив перехід із Мілана до Верони.

"Мастифи" оголосили про підписання 28-річного нападника на офіційному сайті клубу.

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Боріні підписав контракт із Вероною до літа 2020 року. На Марк Антоніо Бентегоді він перебрався у статусі вільного агента. Мілан погодився відпустити вінгера безкоштовно, щоб розвантажити зарплатну відомість після переходу Златана Ібрагімовіча.

У нинішньому сезоні Фабіо Боріні провів лише 2 матчі в чемпіонаті Італії. Верона наразі посідає 9-те місце в турнірній таблиці Серії А. Дебютувати за нову команду форвард може вже 19 січня в поєдинку проти Болоньї.

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Теги
Трансфери Італія Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Мілан Мілан Фабіо Боріні Фабіо Боріні Верона Верона
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