"Фіалки" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 35-річного іспанця. Контракт хавбека з Інтером завершився, тому він мав статус вільного агента.

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Валеро виступав за Фіорентину з 2012 по 2017 рік, забивши 17 голів у 212 матчах. Інтер заплатив флорентійцям за півзахисника 6,5 млн євро. Тепер ветеран підписав контракт з "фіалками" на один сезон та отримав футболку з номером 6.

Додамо, що в минулій кампанії Валеро провів 25 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі.

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