Бордо в меншості не втримав нічию проти Ліона

В матчі 34-го туру чемпіонату Франції Ліон у результативному матчі дотиснув Бордо (3:2).

Чемпіонат Франції, 34 тур

Бордо – Ліон – 2:3

Голи: Бріан, 34, Де Превіль, 38 – Депай, 14, Корне, 67, Дембеле, 85

Вилучення: Йовановіч, 73

Гості, на правах фаворита, першими відзначились у воротах суперника, забив Депай. Щоправда згодом Бордо впродовж 4 хвилин забило 2 м'ячі та вийшло вперед. У другому таймі "леви" зрівняли рахунок, а на 73-ій хвилині гри гравець господарів Йовановіч отримав вилучення. Ліон зміг скористатись перевагою у кількості гравців та на 85-ій хвилині Дембеле забив переможний гол.

Після цього матчу команди залишились на своїх позиціях. Ліон – третій з 62-а очками в активі, а Бордо 14-е з 38-а заліковими пунктами.