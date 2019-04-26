Бордо в меншості не втримав нічию проти Ліона

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"У Китаї відкриють нашу школу". Ривок Циганкова, іспанський акцент, втеча тренерів у Шахтар – як працює академія ДинамоІнтерв’ю — 26 квіт 3949
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"Атомна мураха": Вальверде програє менше, ніж Кройф, Гвардіола та Луїс Енріке – вражаючі цифриІспанія — 26 квіт 2124
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