Бордо розписав результативну нічию з Діжоном, Тулуза вдев'ятьох програла Ніцці: Ліга 1, субота

Після феєрії ПСЖ та Ам'єна в суботу відбулися чотири інші поєдинки 25 туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 25 тур

Бордо – Діжон – 2:2

Голи: Хван, 35, Бріан, 64 – Шер, 16, 72

Нант – Метц – 0:0

Вилучення: Булайя, 84 (М)

Нім – Анже – 1:0

Гол: М. Коне, 80

Вилучення: Нінга, 76 (А)

Тулуза – Ніцца – 0:2

Голи: Леєс-Мелу, 12, Герелль, 90+6

Вилучення: Габріельсен, 27, Морейра, 77 (обидва – Тулуза)

Нереалізований пенальті: Лейя, 90 (Т)

Найрезультативнішим поєдинком вечора виявився матч між Бордо та Діжоном. Команди влаштували справжні гойдалки, передаючи лідерство одне одному, втім, очки таки довелося поділити – 2:2.

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Нант і Метц голів не забивали, натомість глядачі стали свідками одного вилучення. Подібна історія могла трапитися і з Німом та Анже, але "червоно-білі" встигли скористатися чисельною перевагою.

Тулуза зробила супернику ще більшу послугу, отримавши дві червоні картки. Ніцца відкрила рахунок за рівних складів, щоправда, "орлята" ризикували втратити очки навіть за таких умов. На 90-й хвилині Тулуза отримала право на пенальті, який не реалізував Лейя. Більше шансів господарі не мали, а от команда Патріка Віейра на останніх секундах забила вдруге.

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