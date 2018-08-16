Бордо продав нападника Ляборда, який двічі забив Маріуполю

Нападник Гаєтан Ляборд став гравцем Монпельє.

Угода Гаєтана Люяборда з новим клубом розрахована на чотири сезони, сума, яку отримав Бордо за нападника склала 3 мільйони євро, повідомляє офіційний сатй Монпельє.

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Нагадаємо, Ляборд оформив дубль у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маріуполя, тоді його колишня команда перемогла за рахунком 1:3.