toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Бордо продав нападника Ляборда, який двічі забив Маріуполю

19:39 285 Читать на русском
Бордо продав нападника Ляборда, який двічі забив Маріуполю
Гаєтан Ляборд / ФК Монпельє

Нападник Гаєтан Ляборд став гравцем Монпельє.

Угода Гаєтана Люяборда з новим клубом розрахована на чотири сезони, сума, яку отримав Бордо за нападника склала 3 мільйони євро, повідомляє офіційний сатй Монпельє.

Маріуполь підписав Федорчука

Нагадаємо, Ляборд оформив дубль у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маріуполя, тоді його колишня команда перемогла за рахунком 1:3.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 3
Бордо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Бордо Бордо Монпельє Монпельє Франція Трансфери Гаєтан Ляборд Гаєтан Ляборд Маріуполь - Бордо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
15
хв
Бордо
21:45
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук