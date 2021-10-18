У рамках 10-го туру французької Ліги 1 Бордо вийшов проти Нанта в оригінальному комплекті екіпірування з нагоди 140 років із дня заснування клубу.

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Жирондинці приурочили до ювілею появу спеціальної колекції з третім варіантом форми, повідомляє офіційний твіттер аквітанців.

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Основною барвою нового екіпірування стала бордова. Натомість традиційний символ V на грудях і оздоблення виконані золотим кольором. Створений німцями з Adidas комплект вийшов обмеженим тиражем. Технічний партнер Бордо виготовив усього 1881 екземпляр форми – за цифрою року заснування жирондинців.

"Ця бордова футболка неминуче нагадає найвідданішим уболівальникам про фантастичну європейську епопею 1996 року зі Зінедіном Зіданом, Крістофом Дюгаррі та іншими", – йдеться в офіційній презентації клубу.

Нагадаємо, що в 90-х Бордо був регулярним учасником єврокубків від Франції. У сезоні 1995/96 жирондинці дійшли до фіналу Кубка УЄФА, де поступилися мюнхенській Баварії у двоматчевому протистоянні.

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Toutes les informations sur ce maillot collector et la gamme des 140 ans ! #FCGB140ans

https://t.co/NZPO41sTR3 pic.twitter.com/BnbW1izoOf — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 16, 2021