toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Бордо несподівано переміг Марсель – Пабло отримав дві жовті картки протягом двох хвилин

23:42 15 Читать на русском
Бордо несподівано переміг Марсель – Пабло отримав дві жовті картки протягом двох хвилин
Бордо несподівано переміг Марсель

Бордо у 31-у турі чемпіонату Франції переміг Марсель (2:0).

 

Бордо приймав Марсель у 31-у турі чемпіонату Франції. Господарі поля вийшли вперед всередині першого тайму. Камано на 27-ій хвилині реалізував пенальті. У другому таймі "жирондинці" подвоїли свою перевагу. Наприкінці матчу Пабло за 2 хвилини отримав 2 жовті картки та покинув поле, але Марсель не зміг скористатись таким шансом.

ПСЖ у більшості розгромив Нант і став другим фіналістом Кубка Франції

У підсумку – перемога Бордо з рахунком 2:0. Відтак, Марсель втратив важливі три очки та залишився на 5-ій позиції. Бордо піднявся на 3 сходинки та з 38 заліковими пунктами посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

Теги
Бордо Бордо Франція Бордо - Марсель Марсель Марсель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
4
хв
Ювентус
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук