Бордо несподівано переміг Марсель – Пабло отримав дві жовті картки протягом двох хвилин

Бордо у 31-у турі чемпіонату Франції переміг Марсель (2:0).

Бордо приймав Марсель у 31-у турі чемпіонату Франції. Господарі поля вийшли вперед всередині першого тайму. Камано на 27-ій хвилині реалізував пенальті. У другому таймі "жирондинці" подвоїли свою перевагу. Наприкінці матчу Пабло за 2 хвилини отримав 2 жовті картки та покинув поле, але Марсель не зміг скористатись таким шансом.

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У підсумку – перемога Бордо з рахунком 2:0. Відтак, Марсель втратив важливі три очки та залишився на 5-ій позиції. Бордо піднявся на 3 сходинки та з 38 заліковими пунктами посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.