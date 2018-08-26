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Бордо на останніх секундах переміг вдома Монако, Лілль розгромив Генгам

20:40 73 Читать на русском
Бордо на останніх секундах переміг вдома Монако, Лілль розгромив Генгам
Бордо – Монако – 2:1 / ФК Бордо

Один з претендентів на ЛЧ Монако на виїзді поступився Бордо, тоді як Лілль вдома впевнено переграв Генгам.

У матчі 3 туру Ліги 1 Бордо в одному з центральних матчів туру приймав вдома Монако. Усі голи забивались у другому таймі. Варто зазначити, що у складі "монегасків" відзначився юний італійський талант П'єтро Пеллегрі. До 90+2 тримався нічийний рахунок, поки Франсуа Камано не оформив дубль. Таким чином, кривдник Маріуполя в Лізі Європи здобув першу перемогу в чемпіонаті 2018/2019.

Лілль вдома приймав Генгам. Вже на 10-й хвилині рахунок був 2:0, а на 73-й хвилині Жонатан Бамба оформив дубль і "добив" суперника.

Франція. Ліга 1, 3 тур

Бордо – Монако – 2:1

Голи: Камано, 48 (пен.), 48, 90+2 – Пеллегрі, 63

Лілль – Генгам – 3:0

Голи: Шека, 7, Бамба, 10, 73

Вилучення: Кербра (Генгам), 81

Франція3 турЛілль Метрополь (Лілль)

Лілль - Генгам: Неділя 26 серпня 2018

Лілль
Матч завершено
3 : 0
Генгам
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Теги
Лілль - Генгам Бордо - Монако Монако Монако Генгам Генгам Франція Бордо Бордо Лілль Лілль
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