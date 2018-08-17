Бордо хоче призначити Анрі на посаду головного тренера

Колишній нападник лондонського Арсенала, член штабу збірної Бельгії Тьєррі Анрі може розпочати самостійну тренерську кар'єру в Бордо.
Колишній футболіст збірної Франції Тьєррі Анрі може очолити Бордо , повідомляє RMC.
За даними видання, в команді активно займаються пошуком заміни Густаво Пойєту. Керівництво зацікавлене бачити на його місці екс-футболіста Арсенала.
Пойєт відсторонений від роботи з Бордо – гравці бойкотували тренування
Пойєт був відсторонений після гострих висловлювань на адресу керівництвачерез за продаж Гаетано Лаборде в Монпельє без узгодження з ним.
Анрі працював помічником Роберто Мартінеса в збірній Бельгії. Команда на ЧС-2018 завоювала бронзові медалі. Раніше повідомлялося, що француз очолить Астон Віллу, але клуб прийняв рішення залишити на посаді головного тренера Стіва Брюса. Також Анрі сватали в збірну Єгипту.