Бордо хоче призначити Анрі на посаду головного тренера

Колишній нападник лондонського Арсенала, член штабу збірної Бельгії Тьєррі Анрі може розпочати самостійну тренерську кар'єру в Бордо.

Колишній футболіст збірної Франції Тьєррі Анрі може очолити Бордо , повідомляє RMC.

За даними видання, в команді активно займаються пошуком заміни Густаво Пойєту. Керівництво зацікавлене бачити на його місці екс-футболіста Арсенала.

Пойєт відсторонений від роботи з Бордо – гравці бойкотували тренування

Пойєт був відсторонений після гострих висловлювань на адресу керівництвачерез за продаж Гаетано Лаборде в Монпельє без узгодження з ним.

Анрі працював помічником Роберто Мартінеса в збірній Бельгії. Команда на ЧС-2018 завоювала бронзові медалі. Раніше повідомлялося, що француз очолить Астон Віллу, але клуб прийняв рішення залишити на посаді головного тренера Стіва Брюса. Також Анрі сватали в збірну Єгипту.