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Бордо – Маріуполь: зустріч обслуговуватимуть арбітри з Шотландії

14:02 84 Читать на русском
Бордо – Маріуполь: зустріч обслуговуватимуть арбітри з Шотландії
Ендрю Даллас / Соцмережі

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Бордо – Маріуполь.

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Бордо – Маріуполь обслуговуватиме арбітр з Шотландії – Ендрю Даллас. Асистуватимуть йому: Грем Стюарт та Джордан Стовкоі.

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Суддівський спостерігач Френк Де Блеккер з Бельгії. Делагат УЄФА Роніт Гласман з Ізраїлю.

Матч Бордо – Маріуполь відбудеться у четвер, 16 серпня. Початок матчу о 21:45.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Бордо - Маріуполь: Четвер 16 серпня 2018

Бордо
до матчу
5
дн
:
5
год
:
38
хв
Маріуполь
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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Бордо - Маріуполь
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