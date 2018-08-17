Бордо – Маріуполь: післяматчева прес-конференція Олександра Бабича

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував виліт "азовців" від Бордо з Ліги Європи.

"Закінчився наш євроліговий вояж. Можу сказати, що він був нелегким, але в плані досвіду – величезним. Будемо відверті, ми програли дуже хорошій команді. Бордо має дуже кваліфікованих футболістів. Клас був помітний. Було помітно, що суперник грав на крок швидше, вигравав свої мікродуелі один в один. Для нас це неоціненний досвід.

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Трохи засмучує, що в двох матчах поспіль ми помиляємося в простих ситуаціях. Ми розуміємо, що це тиск позначився на хлопцях. Тепер ми щиро вболіватимемо за Бордо і уважно стежитимемо за цією командою", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.