toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Бордо – Маріуполь: післяматчева прес-конференція Олександра Бабича

09:05 959 Читать на русском
Бордо – Маріуполь: післяматчева прес-конференція Олександра Бабича
Олександр Бабич / Фото: ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував виліт "азовців" від Бордо з Ліги Європи.

"Закінчився наш євроліговий вояж. Можу сказати, що він був нелегким, але в плані досвіду – величезним. Будемо відверті, ми програли дуже хорошій команді. Бордо має дуже кваліфікованих футболістів. Клас був помітний. Було помітно, що суперник грав на крок швидше, вигравав свої мікродуелі один в один. Для нас це неоціненний досвід.

Бордо – Маріуполь: логічний виліт з Ліги Європи, красивий гол Фоміна і вихід французів на... українців

Трохи засмучує, що в двох матчах поспіль ми помиляємося в простих ситуаціях. Ми розуміємо, що це тиск позначився на хлопцях. Тепер ми щиро вболіватимемо за Бордо і уважно стежитимемо за цією командою", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Бордо - Маріуполь: Четвер 16 серпня 2018

Бордо
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Олександр Бабич Олександр Бабич Бордо - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бакалов очолив ФК Львів
    Україна — 16 серп1411 Бакалов очолив ФК Львів
9
год
:
10
хв
Арсенал-Київ
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук