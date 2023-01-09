Якщо Марсель потрапить до Ліги чемпіонів, Аталанта отримає за Руслана Маліновського 13 мільйонів євро.

Марсель заплатить Аталанті за півзахисника збірної України Руслана Маліновського фіксовану суму 10 мільйонів євро + 3 мільйони євро у вигляді можливих бонусів. L’Équipe розкрив умови, від яких залежить виплата цих бонусів.

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Згідно з джерелом, 3 мільйони євро у вигляді бонусів Аталанта отримає у тому випадку, якщо Марсель проб'ється до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Франція безпосередньо делегує до групового етапу ЛЧ дві команди, а третя бере участь у кваліфікації. Після 17 зіграних турів Марсель посідає третє місце у таблиці Ліги 1.

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