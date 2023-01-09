Бонуси за Маліновського залежать від потрапляння Марселя до Ліги чемпіонів
Якщо Марсель потрапить до Ліги чемпіонів, Аталанта отримає за Руслана Маліновського 13 мільйонів євро.
Марсель заплатить Аталанті за півзахисника збірної України Руслана Маліновського фіксовану суму 10 мільйонів євро + 3 мільйони євро у вигляді можливих бонусів. L’Équipe розкрив умови, від яких залежить виплата цих бонусів.
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Згідно з джерелом, 3 мільйони євро у вигляді бонусів Аталанта отримає у тому випадку, якщо Марсель проб'ється до Ліги чемпіонів наступного сезону.
Франція безпосередньо делегує до групового етапу ЛЧ дві команди, а третя бере участь у кваліфікації. Після 17 зіграних турів Марсель посідає третє місце у таблиці Ліги 1.
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