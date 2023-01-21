"Бонуси можуть бути абсолютно різними і набувають чинності у разі настання тієї чи іншої події. По суті, це не гарантований платіж, який мотивує і при цьому збільшує загальну вагу угоди. Ну і також важливо, що за допомогою бонусів можна знижувати навантаження на бюджет, особливо в контексті фінансового фейр-плею.

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Я не бачив документів щодо угоди Михайла, але думаю, що ряд бонусів, прописаних там, є цілком реальними, вірніше події, за яких вони будуть виплачені – цілком досяжні. Це можуть бути більш індивідуальні речі: наприклад, доплата у випадку, якщо Мудрик зіграє певну кількість ігор за Челсі або заб'є певну кількість голів.

Можуть бути командні бонуси, які виплачуються у разі перемоги у турнірах, де бере участь Челсі. Також можуть бути і незвичайні бонуси, на кшталт індивідуальної перемоги у конкурсах на найкращого гравця команди, чемпіонату чи світу, але в те, що на такі бонуси погодився Шахтар, віриться не охоче.

Швидше за все, в угоді за Мудриком прописано мікс особистих та командних досягнень, за набуттям яких базова сума доповнюватиметься різними та численними бонусами", – зазначив Швець в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що цієї зими Мудрик нарешті перебрався до Челсі за божевільних 70+30 млн євро. Серед конкурентів був Арсенал, який так і не погодився на умови Шахтаря.

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