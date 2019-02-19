Бонуччі зізнався, що замість повернення в Ювентус міг перейти в Реал

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі розповів, що перед поверненням в туринський клуб з Мілана він відхилив пропозицію Реала.

"Сім скудетто поспіль, а зараз відрив у 13 очок від Наполі? Це не так просто, як здається. Рівень італійського футболу зріс.

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Я буду чесним: був момент, коли Ювентус набагато перевершував інших. Ми грали проти Наполі, Інтера і Мілана і відчували, що переможемо без проблем, але зараз все не так.

Чи правда, що я відхилив пропозицію Реала? Так. Реал звернув увагу на мене, і це було приводом для гордості і задоволення бути для них трансферною ціллю", – цитує Бонуччі AS.

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Нагадаємо, Бонуччі виступав за Ювентус з 2010 по 2017 рік, після чого перейшов до Мілана приблизно за 40 млн євро. Повернення 31-річного захисника влітку 2018 року обійшлося туринцям у 35 млн.