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Бонуччі відмовився вибачатись перед Карапетяном

15:15 527 Читать на русском
Бонуччі відмовився вибачатись перед Карапетяном
Александр Карапетян / Фото з соцмереж

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі не схотів просити пробачення у нападника Вірменії Александра Карапетяна.

"Такі речі трапляються і я не відчуваю необхідності просити пробачення. Я навіть не думав про те, що у нього вже є жовта картка. Зрештою, у мене вже було два шви від ударів ліктями, тому я просто намагався прикрити брову.

Прикро, що виникли такі розмови, але я приймаю це і рухаюся далі. Я відповідаю своєю грою на полі. Я зіграв 91 матч у складі своєї збірної і роблю все можливе, щоб допомогти команді", – цитує Бонуччі Football Italia.

Карапетян дорікнув Бонуччі: "Ти вчинив ганебно"

Нагадаємо, що в кінці першого тайму відбіркового матчу Євро-2020 Вірменія – Італія (1:3) захисник "Скуадри Адзурри" Леонардо Бонуччі впав на газон після зіткнення з вірменським форвардом. Арбітр зустрічі показав Карапетяну другу жовту картку і вилучив гравця. Однак повтори показали, що у цьому епізоді все було не так однозначно. Нападник збірної Вірменії впевнений, що ніякого фолу не було і Бонуччі симулював. Про це він навіть написав у своєму Інстраграмі: "Я дуже поважаю тебе за твої успіхи у футбольному житті, але це було ганебно".

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