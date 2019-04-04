Бонуччі розкритикували за слова на адресу Кіна в рамках расистського скандалу

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі розкритикував партнера по команді Мойзе Кіна за святкування біля трибун Кальярі.

Під час матчу Кальярі – Ювентус Мойзе Кін відзначився забитим голом, який побіг святкувати під трибуну суперників. На адресу гравця одразу ж посипались расистські образи. В післяматчевому коментарі Бонуччі заявив, що вважає обидві сторони винними, адже "Мойзе Кін не повинен був святкувати забитий м'яч таким чином, а фанати – так реагувати".

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

Слова Бонуччі не залишились без коментаря. Яя Туре, Рахім Стерлінг та Маріо Балотеллі – лише троє з тих, хто відреагував на інтерв'ю захисника.

"Скажіть Бонуччі, що йому пощастило, що мене там не було. Замість того, аби захистити тебе, він це робить? Я в шоці", – написав Балотеллі в своєму пості в Instagram.

"Як на мене, то нема нічого гірше, ніж коли твій партнер тебе атакує", – додав Яя Туре.

Зазначимо, що Бонуччі вже вибачився, виклавши сторіс з дописом: "Незалежно від усього – ні расизму".