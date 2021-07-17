Захисник Ювентуса та збірної Італії після своєї чергової витівки ризикує стати персоною нон грата в Англії.

Бонуччі, схоже, досі святкує чемпіонство Італії на Євро. Леонардо, який раніше оригінально "помстився" англійцям за негативні репліки на адресу італійської кухні, знову потрапив на шпальти британських видань. Бонуччі виклав спільне фото з Джорджо К'єлліні, на якому захисники їдять макарони.

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"Продовжуємо їсти пасту. А ви?" – написав 34-річний захисник в Instagram.

До слова, у К'єлліні завершився контракт з Ювентусом, тому зараз чемпіон Європи перебуває у статусі вільного агента. Бонуччі запевняв, що під час спільної відпустки переконає свого багаторічного партнера підписати нову угоду з туринським клубом.

Нагадаємо, саме Бонуччі зрівняв рахунок у фіналі чемпіонату Європи проти збірної Англії. Основний та компенсований час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогла Італія – 3:2.

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