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Бонуччі присоромив Роналду на тренуванні Ювентуса – курйозне відео

16:45 2089 Читать на русском
Бонуччі присоромив Роналду на тренуванні Ювентуса – курйозне відео
Кріштіану Роналду та Леонардо Бонуччі /соцмережі

На тренуваннях туринського Ювентуса панує весела невимушена атмосфера.

 

Гравці "Старої синьйори" відпрацьовували контроль м'яча за допомогою "рондо". Коли відбирати м'яч довелося Роналду, то захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі прокинув м'яч поміж ніг Кріштіану.

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Цей епізод викликав захват та сміх у партнерів португальця. Кріштіану підняв догори великий палець, відзначивши вправність Бонуччі.

Зазначимо, що Роналду тільки повернувся на футбольне поле. Португалець пропускав матч 13 туру чемпіонату Італії проти Аталанти через травму. Вже сьогодні Ювентус зіграє проти Атлетіко в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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