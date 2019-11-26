Бонуччі присоромив Роналду на тренуванні Ювентуса – курйозне відео

На тренуваннях туринського Ювентуса панує весела невимушена атмосфера.

Гравці "Старої синьйори" відпрацьовували контроль м'яча за допомогою "рондо". Коли відбирати м'яч довелося Роналду, то захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі прокинув м'яч поміж ніг Кріштіану.

Саррі не впевнений, чи Роналду зможе зіграти проти Атлетіко

Цей епізод викликав захват та сміх у партнерів португальця. Кріштіану підняв догори великий палець, відзначивши вправність Бонуччі.

Зазначимо, що Роналду тільки повернувся на футбольне поле. Португалець пропускав матч 13 туру чемпіонату Італії проти Аталанти через травму. Вже сьогодні Ювентус зіграє проти Атлетіко в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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