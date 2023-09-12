У липні Ювентус виключив захисника з основної команди і виставив на продаж і тим самим змусив гравця перейти в берлінський Уніон. Як інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо, 36-річний гравець не хоче, щоб "Стара синьйора" вийшла сухою з води після цієї неприємної ситуації. Гравець вирішив подати до суду на свій колишній клуб.

Бонуччі офіційно завершив дивовижний трансфер у Бундеслігу

Бонуччі звинуватив Ювентус у тому, що після відсторонення він не міг нормально тренуватися, внаслідок чого йому було завдано шкоди в професійному плані та плані іміджу. Леонардо вимагає, щоб туринський клуб компенсував йому цей збиток – виручені гроші захисник планує пожертвувати на благодійність.

Уніон підібрав ключ до Бундесліги та показує спину Баварії – ідеальний олдскул під гармонію з неймовірними фанатами