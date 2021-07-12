Забитий оборонцем збірної Італії Леонардо Бонуччі м'яч у фіналі Євро-2020 став особливим не лише для нього, а й для історії змагань.

Центрбек став найстаршим голеадором фіналів чемпіонатів Європи, повідомляє Opta Sports.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Бонуччі в день фіналу було 34 роки 71 день. Італійський ветеран побив рекорд німця Бернда Хьолценбайна. Він зіграв у фіналі Євро-1976 у віці 30 років і 103 днів. Вінгер врятував збірну Західної Німеччини в основний час, але Чехословаччина перемогла в серії пенальті.

Нагадаємо, що партнер Бонуччі в центрі оборони Джорджо К'єлліні побив інший рекорд чемпіонатів Європи, залишивши позаду легендарного Буффона.

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті