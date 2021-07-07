Захисник Ювентуса і "Скуадри Адзурри" став фігурантом кумедного епізоду під час святкування перемоги над Іспанією в півфіналі чемпіонату Європи.

Італія перемогла Іспанію в серії післяматчевих пенальті та стала першим фіналістом Євро-2020. Бонуччі реалізував один із 11-метрових, впевнено перегравши Унаї Сімона.

Італія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 4:2) – відео голів та огляд матчу

Після завершення поєдинку 34-річний захисник підійшов до сектора з італійськими вболівальниками. Відсвяткувавши разом з ними тріумф, Леонардо хотів повернутися на поле, але дівчина-стюард перегородила йому шлях, сприйнявши футболіста за фаната, який, на її думку, збирався вибігти на газон.

Непорозуміння тривало кілька миттєвостей – Бонуччі все ж впізнали. Захисник спершу явно здивувався такому вчинку працівниці служби безпеки Вемблі, але тут же розсміявся та обійняв дівчину.

У фіналі, який відбудеться 11 липня в Лондоні, Італія зіграє з переможцем пари Англія – Данія.

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