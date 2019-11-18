Бонуччі назвав єдиний недолік збірної Італії

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі поділився думками стосовно перспектив своєї команди на Євро-2020.

"Ми повернемося до когорти найкращих футбольних країн Європи, коли доведемо, що ми зробили останній крок для конкуренції з тими, хто останніми роками робив різницю на світовій арені.

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Що стосується порівнянь з Іспанією, Францією та Німеччиною, то нам, мабуть, все ще бракує дечого. Насамперед, це – досвід. У них багато гравців на вершині в Європі, але досвід – це справді єдине, чого нам зараз не вистачає. Я припускався помилок, і вони допомогли мені рости. Подібне буде і з молодими гравцями у цій команді. Чудова річ у нашій команді – це те, що ми всі ладнаємо і відчуваємо свою причетність до успішних результатів", – наводить слова Бонуччі Sky Italy.

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Нагадаємо, Італія разом з Бельгією залишаються єдиними збірними, які не втратили жодного очка у відборі на Євро-2020. Сьогодні (18 листопада) відбудеться завершальний матч апеннінців у євровідборі – команда Роберто Манчіні прийматиме Вірменію.