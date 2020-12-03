"Ми провели хорошу гру, ми хотіли перемогти, щоб поїхати в Барселону на матч, який буде щось значити. Перемоги також важливі для впевненості в собі. Ми повинні продовжувати йти своїм шляхом, і вірити в молодь, яка продовжує тут зростати.

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Ми всі знаємо, що нам ще потрібно рости, ще є великий запас для вдосконалення. Ми досягли першої мети сезону: виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Тепер ми можемо поїхати в Барселону без великого тиску і постаратися провести там відмінну гру", – наводить слова Бонуччі офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, Ювентус у домашньому матчі розгромив Динамо (3:0) та продовжує переслідувати Барселону в боротьбі за першу сходинку, відстаючи від каталонців на 3 пункти.

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