Бонуччі може опинитись в Реалі через конфлікт у роздягальні Ювентуса

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі може змінити клуб через конфлікт з партнерами по команді.

Мадридський Реал хоче скористатись ситуацією в таборі Ювентуса та перехопити Леонардо Бонуччі, повідомляє Calciomercato.

Бонуччі розкритикували за слова на адресу Кіна в рамках расистського скандалу

Нагадаємо, під час матчу Кальярі – Ювентус (0:2) Мойзе Кін відзначився забитим голом, який побіг святкувати під трибуну суперників. На адресу гравця одразу ж посипались расистські образи. В післяматчевому коментарі Бонуччі заявив, що вважає обидві сторони винними.

Після скандалу за Кіна заступились кілька гравців "Старої синьйори", що і спровокувало конфлікт з 31-річним Леонардо.

В поточному сезоні Серії А Бонуччі провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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