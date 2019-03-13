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Бонуччі: Ми показали яйця у матчі з Атлетіко

18:02 216 Читать на русском
Бонуччі: Ми показали яйця у матчі з Атлетіко
Леонардо Бонуччі / Соцмережі

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі прокоментував перемогу над Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

"Це була відмінна ніч для вболівальників Ювентуса. Багато що говорилося після першого матчу і в останні кілька днів, але Ювентус завжди відповідає на полі. У нас було чотири моменти, і ми реалізували три з них. Як і в першому матчі – Атлетіко мав два шанси і забив два голи.

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Ми показали яйця в цьому матчі. У Атлетіко не було деяких футболістів, але і у нас теж. Проте, Леонардо Спінаццола видав відмінний матч", – цитує Бонуччі Sky Sport Italia.

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Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі Ювентус Ювентус
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