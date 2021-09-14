"Щенсни демонструє непереконливу гру? Він повинен бути спокійним і не надавати значення критиці. Ти повинен звикнути до тиску в Ювентусі.

Аллегрі озвучив стратегічну ціль Ювентуса

Цей матч буде складним, оскільки Мальме – фізично сильна команда, і ми тут для того, щоб поїхати додому з перемогою, що дозволить нам правильно налаштуватися перед наступними іграми", – цитує центрбека Tuttosport.

До слова, матч Мальме – Ювентус відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

Щенсни закопує кризовий Ювентус на старті сезону – фейли та цифри, які підтверджують регрес поляка