Бонуччі дав пораду Щенсни перед стартом Ліги чемпіонів
Оборонець туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі поділився міркуваннями напередодні старту в груповому етапі Ліги чемпіонів проти шведського Мальме.
"Щенсни демонструє непереконливу гру? Він повинен бути спокійним і не надавати значення критиці. Ти повинен звикнути до тиску в Ювентусі.
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Цей матч буде складним, оскільки Мальме – фізично сильна команда, і ми тут для того, щоб поїхати додому з перемогою, що дозволить нам правильно налаштуватися перед наступними іграми", – цитує центрбека Tuttosport.
До слова, матч Мальме – Ювентус відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.
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