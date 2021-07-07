"Це найважча гра, яка в мене коли-небудь була. Я вдячний Іспанії за те, як вони себе показали. Але цей склад Італії має серце, рішучість і здатність переживати важкі моменти, зокрема, лотерею у пенальті. За це ми й були нагороджені. Перемога, заради якої ти мусиш страждати, завжди є найприємнішою.

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Залишився ще один сантиметр. Лише один сантиметр… Те, що ми вже зробили – це неймовірно, однак ми не можемо зупинитись на цьому. За п'ять днів ми зіграємо у фіналі, тому повинні бути голодними і готовими на самопожертву, щоб через багато років повернути цей трофей додому", – цитує Бонуччі Football Italia.

Нагадаємо, у фіналі, який відбудеться 11 липня в Лондоні, Італія зіграє з переможцем пари Англія – Данія.

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