toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Бонера став тренером Мілана

16:11 378 Читать на русском
Бонера став тренером Мілана
Даніеле Бонера / ФК Мілан

Колишній захисник Мілана Даніеле Бонера увійшов у тренерський штаб "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті повідомив, що колишній захисник команди Даніеле Бонера увійшов у тренерський штаб Марко Джампаоло.

Мілан презентував Джампаоло – фахівець оцінив амбіції клубу

У статусі гравця він провів у червоно-чорній футболці 9 років, вигравши Лігу чемпіонів у сезоні 2006/07 та Серію А у сезоні 2010/11. У 2015 році перебрався у Вільяреал, де завершив кар'єру.

Мілан в останньому розіграші чемпіонату посів 5 позицію в турнірній таблиці, але не візьме участі в Лізі Європи через порушення фінансового фейр-плей.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину

blog_ava
Хачеріді сватають в Динамо – чому цей трансфер не потрібен киянам
17:00
3277
Теги
Трансфери Мілан Мілан Італія Трансфери Чемпіонату Італії Марко Джампаоло Марко Джампаоло Даніеле Бонера Даніеле Бонера
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
хв
Сараєво
20:45
Селтік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук