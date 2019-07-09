Бонера став тренером Мілана

Колишній захисник Мілана Даніеле Бонера увійшов у тренерський штаб "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті повідомив, що колишній захисник команди Даніеле Бонера увійшов у тренерський штаб Марко Джампаоло.

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У статусі гравця він провів у червоно-чорній футболці 9 років, вигравши Лігу чемпіонів у сезоні 2006/07 та Серію А у сезоні 2010/11. У 2015 році перебрався у Вільяреал, де завершив кар'єру.

Мілан в останньому розіграші чемпіонату посів 5 позицію в турнірній таблиці, але не візьме участі в Лізі Європи через порушення фінансового фейр-плей.

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