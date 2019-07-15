Бондаренко відзначився голом у товариському матчі Віторії Гімараєш

Захисник Валерій Бондаренко непогано почувається в новому клубі.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Віторія Гімараєш – Фамалікан – 5:2

Голи: Араужо, 35, Бондаренко, 45, Венансіу, 53, Соареш, 62, Рейзінью, 65 – Мартінс, 59, Веллінгтон, 84

Українець вийшов у старті в матчі проти нижчолігового Фамалікана. Бондаренко відіграв перший тайм, в якому його команда зберегла ворота "сухими". Більше того, на 45-й хвилині екс-гравець Олександрії відзначився першим голом за португальську команду. Після масових замін у перерві гра стала значно результативнішою. Віторія тричі вразила ворота опонентів, однак пропустила два голи у відповідь.

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Нагадаємо, Бондаренко виступає за Віторію Гімараєш на правах оренди з донецького Шахтаря.