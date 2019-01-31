Бондаренко вибув до кінця зборів – Фонсека поскаржився на брак захисників

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про серйозність пошкодження Бондаренка та про можливість запрошення на збори кількох гравців.

"Бондаренко підвернув голеностоп, травмований і не зможе тренуватися з нами до кінця збору. За тією інформацією, що у мене є зараз, Бондаренко вибув на 7-10 днів. Також травмований Ордець. Дійсно, у нас існує проблема з центральними захисниками. На даний момент є тільки Хочолава, Кривцов і Матвієнко.

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Думаю, Ордець також не зможе працювати в загальній групі до кінця збору. Його відновлення займе ще деякий час.

Чи планую викликати когось на збір додатково в зв'язку з травмами захисників? Подивимося. Ситуація аналізується. Можливо, ще один-два гравці до нас приєднаються", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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