toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ

Бондаренко вибув до кінця зборів – Фонсека поскаржився на брак захисників

31 січня 23:42 200 Читать на русском
Бондаренко вибув до кінця зборів – Фонсека поскаржився на брак захисників
Паулу Фонсека / Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про серйозність пошкодження Бондаренка та про можливість запрошення на збори кількох гравців.

"Бондаренко підвернув голеностоп, травмований і не зможе тренуватися з нами до кінця збору. За тією інформацією, що у мене є зараз, Бондаренко вибув на 7-10 днів. Також травмований Ордець. Дійсно, у нас існує проблема з центральними захисниками. На даний момент є тільки Хочолава, Кривцов і Матвієнко.

Шахтар на останніх секундах переграв Хобро – дебют Соломона та травма Бондаренка

Думаю, Ордець також не зможе працювати в загальній групі до кінця збору. Його відновлення займе ще деякий час.

Чи планую викликати когось на збір додатково в зв'язку з травмами захисників? Подивимося. Ситуація аналізується. Можливо, ще один-два гравці до нас приєднаються", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

"Подивимось, що Фонсека натренує без Ракицького, він хоче все розвалити", – Селезньов розкритикував наставника Шахтаря

Товариські матчі

Шахтар - Хобро: Четвер 31 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Хобро
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Шахтар - Хобро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
    Світ — 31 січ1596 Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
21
год
:
13
хв
Ганновер
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук