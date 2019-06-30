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Бондаренко провів перше тренування у Віторії Гімараєш

08:00 288 Читать на русском
Бондаренко провів перше тренування у Віторії Гімараєш
Валерій Бондаренко / Фото офіційного сайту Шахтаря

Захисник Валерій Бондаренко розпочав свою адаптацію в португальському клубі.

25-річний центрбек вже знайомиться з новими партнерами.

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Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко, який пішов в оренду у Віторію Гімараєш, провів перше тренування в португальському клубі. Українець буде виступати за нову команду протягом сезону 2019/20.

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Нагадаємо, Бондаренко відіграв за "гірників" всього один матч після зимового трансферу з Олександрії.

first training in @vitoriasc_oficial ️️️

Допис, поширений Valera Bondarenko (@valerabondarenko)

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Теги
Трансфери Відеоновини Шахтар Шахтар Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Португалія Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко
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