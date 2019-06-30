Бондаренко провів перше тренування у Віторії Гімараєш

Захисник Валерій Бондаренко розпочав свою адаптацію в португальському клубі.

25-річний центрбек вже знайомиться з новими партнерами.

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Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко, який пішов в оренду у Віторію Гімараєш, провів перше тренування в португальському клубі. Українець буде виступати за нову команду протягом сезону 2019/20.

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Нагадаємо, Бондаренко відіграв за "гірників" всього один матч після зимового трансферу з Олександрії.