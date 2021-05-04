"Як я дізнався про виклик у збірну? Як тільки оголосили список футболістів – мені почали писати привітання друзі та рідні. Ось від них я і дізнався.

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Шоку, напевно, не було. Але до кінця ще не усвідомлюю, що сталося. Наскільки для мене це важливо? Словами не описати. Будь-який хлопець, який грає у дворі, в своєму дитинстві мріє грати за збірну України", – цитує Бондаренка Табло.

Нагадаємо, найближча гра на збірну України очікує вже 23 травня у Харкові. Суперником "синьо-жовтих" у товариському матчі буде команда Бахрейну.

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