Бондаренко позує у футболці з номером Ракицького – ТК Футбол видалив фотографію

У мережі з’явилась фотографія, де новачок Шахтаря Валерій Бондаренко засвітився у футболці з номером Ярослава Ракицького.

Новачок Шахтаря Валерій Бондаренко на представленні був одягнений у футболку з 44-им номером. Зауважимо, що саме з такими цифрами на спині за "гірників" виступає інший центральний захисник Ярослав Ракицький.

"Віддам всі сили, аби Шахтар ставав кращим", – Бондаренко звернувся до вболівальників

Фото було опубліковане на сторінці Інстаграм телеканалів "Футбол", але згодом світлина була видалена.

Зауважимо, що Ракицький прибув на збори у Туреччину разом з Шахтарем, але центрбека немає на жодній світлині з тренувального процесу "гірників".

Раніше повідомлялось, що Ярослав Ракицький близький до переходу у пітерський Зеніт, а трансфер просуває колишній капітан Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук.