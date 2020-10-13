Півзахисник збірної України U-21 Артем Бондаренко поділився очікуваннями від матчу відбору до молодіжного Євро-2021 проти Північної Ірландії.

"Перед нами стоїть конкретне завдання – виграти всі матчі відбіркового турніру залишилися і сподіватися на диво. Північна Ірландія – по-спортивному зла команда, яка любить боротьбу, у таких суперників завжди багато бажання битися до кінця.

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Нам же важливо продемонструвати свій футбол, постаратися залишити опонента без м'яча. Якщо це вийде, то й максимального результату досягти буде легше", – цитує Бонадренка офіційний сайт УАФ.

За три тури до завершення кваліфікації до Євро U-21 підопічні Ротаня перебувають на третій сходинці у групі та відстають від Румунії на 6 очок. Поєдинок проти Північної Ірландії відбудеться 13 жовтня, початок о 20:00.

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