Шахтар близький до трансферу Бондаренка – захисник поїхав у табір "гірників"

Захисник Олександрії Валерій Бондаренко, схоже, невдовзі стане гравцем Шахтаря.

Олександрія вчора прибула на перший турецький збір. Підопічні Володимира Шарана приступили до тренувань без центрального захисника Валерія Бондаренка.

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24-річний центрбек зранку покинув розташування Олександрії та поїхав до Шахтаря, це "Команді №1" підтвердив головний тренер олександрійців Володимир Шаран.

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За інформацією джерела, сторони вже домовились про трансфер Бондаренка, а захисник вже попрощався з командою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес Шахтаря до Бондаренка, проте захисник мав приєднатись до "гірників" влітку у статусі вільного агента.