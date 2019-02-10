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Бондаренко, Ордець та ще 2 гравці Шахтаря займаються індивідуально

09:40 108 Читать на русском
Бондаренко, Ордець та ще 2 гравці Шахтаря займаються індивідуально
Валерій Бондаренко / ФК Шахтар

Гравці донецького Шахтаря Олексій Шевченко, Валерій Бондаренко, Іван Ордець та Дентінью продовжують процес відновлення від травм.

Напередодні "гірники" розпочали український етап підготовки до матчів із Айнтрахтом у Лізі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Окремо від загальної групи гравців працювало четверо донеччан, які раніше зазнали ушкоджень. Під наглядом фізіотерапевтів займалися Олексій Шевченко, Бондаренко, Ордець та Дентінью. Решта команди зосередилася на тактичних побудовах, а також командних діях при втраті м'яча та відборі.

Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом Шахтар проведе вже 14 лютого у Харкові. Початок поєдинку о 22:00.

Теги
Зимові збори Олексій Шевченко Олексій Шевченко Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Дентінью Дентінью Іван Ордець Іван Ордець Шахтар Шахтар
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