Бондаренко, Ордець та ще 2 гравці Шахтаря займаються індивідуально

Гравці донецького Шахтаря Олексій Шевченко, Валерій Бондаренко, Іван Ордець та Дентінью продовжують процес відновлення від травм.

Напередодні "гірники" розпочали український етап підготовки до матчів із Айнтрахтом у Лізі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Фонсека пояснив, що необхідно Мудрику для досягнення високого рівня

Окремо від загальної групи гравців працювало четверо донеччан, які раніше зазнали ушкоджень. Під наглядом фізіотерапевтів займалися Олексій Шевченко, Бондаренко, Ордець та Дентінью. Решта команди зосередилася на тактичних побудовах, а також командних діях при втраті м'яча та відборі.

Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом Шахтар проведе вже 14 лютого у Харкові. Початок поєдинку о 22:00.