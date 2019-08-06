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Бондаренко голом приніс перемогу Віторії Гімараєш у своєму дебютному матчі

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Бондаренко голом приніс перемогу Віторії Гімараєш у своєму дебютному матчі
Валерій Бондаренко / Віторія Гімараєш

Український захисник Віторії Гімараєш Валерій Бондаренко вдало дебютував за португальську команду.

Українець Валерій Бондаренко вийшов у стартовому складі Віторії Гімараєш на матч Кубка ліги Португалії проти Фейренсе. Це перша поява центрбека за нову команду в офіційному матчі.

Бондаренко відзначився голом у товариському матчі Віторії Гімараєш

На десятій хвилині гри український захисник забив гол у ворота суперника, який став єдиним у зустрічі. Бондаренко провів на полі 66 хвилин, після чого був замінений.

Голи Яремчука і Пластуна та дубль Безуса у відеоогляді матчу Гент – Ейпен – 6:1

Нагадаємо, український футболіст належить донецькому Шахтарю і виступає за Віторію Гімараєш на правах оренди, яка розрахована до закінчення сезону.

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Відеоновини Головне Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Португалія Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Українці за кордоном
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