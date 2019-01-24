Бондаренко: Думав, що перейду в Шахтар влітку, але так склались обставини

Новачок Шахтаря Валерій Бондаренко розповів про перші дні перебування у таборі "гірників".

"Тренування зайняло трохи часу, але за рахунок інтенсивності є втома. Якщо порівнювати з Олександрією, то там процес тренувань займав більше, але інтенсивність була меншою. Дуже сильно втомився.

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Мене дуже тепло прийняли – все добре. Підійшли Тарас Степаненко та Андрій Пятов, поспілкувалися.

Я думав, що влітку перейду, але так склалися обставини. Це дуже великий крок у моїй кар'єрі. Потрібно добре себе показати на зборах, щоб боротися за місце в основі.

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Мене дуже тепло провели в Олександрії. Всі стали в коло, Володимир Богданович Шаран сказав напутні слова. Попрощався з усіма футболістами та працівниками клубу. Дякую їм за все", – передає слова Бондаренка сайт телеканалів "Футбол 1/2".