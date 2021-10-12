"Цей момент був імпровізацією. Але я такої думки, що від футболу потрібно отримувати задоволення і тішити вболівальників видовищними моментами. Не вийшло. Але якби вийшло – сказали б: "Красені", на руках би носили. Але шквал критики вислухали.

Гравці збірної України U-21 зганьбились під час розіграшу пенальті – красномовна реакція Ротаня

Добре, що виграли, бо , думаю, нас би стратили за цей пенальті. А так добре все, що добре закінчується. Що нам сказав Ротань? Що він нам висловив – залишиться між нами", – сказав Бондаренко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Судаков та Бондаренко вирішили розіграти пенальті, але їхній задум провалився, а момент було втрачено. Попри це українці все ж втримали мінальну перемогу над Фарерами.

Україна U-21 здобула перемогу над Фарерськими островами – піжонство та марнотратство завадили влаштувати розгром