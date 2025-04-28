"2:2 після 2:0 – це завжди прикро, тим більше, що пропустили на останніх хвилинах. В першому таймі від нас було багато енергії та агресії, а в другому...

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Динамо мало можливість грати трохи іншим складом проти Буковини. Вони залишалися тут, у Львові, і мали деяку перевагу сьогодні над нами. У другому таймі в них було більше сил, адже ми витратили багато енергії в матчі з Поліссям. Це певною мірою вплинуло на результат, який ми маємо.

Дуже прикро зараз про це говорити, бо ми дуже хотіли перемогти. Це наш принциповий суперник, і ми завжди виходимо з більшою мотивацією саме проти Динамо. За кожного суперника дають три бали, але перемога над Динамо відчувається інакше.

Наше завдання було грати так, як ми завжди граємо, пропонуючи наш стиль – високий пресинг та гру з м’ячем. Динамо – це команда високого рівня з якісними гравцями, які також можуть це робити.

Тепер треба готуватися до наступного матчу. Потрібно вигравати всі залишкові матчі УПЛ, а вже перед фіналом Кубка будемо ретельно готуватися до Динамо. Треба зробити багато висновків з сьогоднішнього матчу, особливо з другого тайму. Це і тренерський штаб зробить, і гравці.

Сьогодні вболівальники побачили гарну гру з обох боків. Всі повинні бути задоволені, що рахунок не 0:0. Було цікаво спостерігати за таким матчем. Ми зробимо все, щоб продемонструвати найкращі якості у фіналі", – сказав Бондар для Football Hub.

Нагадаємо, що наразі Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 54 балами. Друге місце займає Олександрія (60 балів), а Динамо лідирує з 64 балами.

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