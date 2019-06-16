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Бондар: Зеленський особисто привітав збірну України U-20

13:46 756 Читать на русском
Бондар: Зеленський особисто привітав збірну України U-20
Володимир Зеленський / соцмережі

Капітан збірної України U-20 Валерій Бондар розповів, що президент України Володимир Зеленський особисто привітав команду з перемогою на чемпіонаті світу-2019.

"Чемпіони світу, рахунок 3:1 – про що ще можна розмовляти. Команда і в обороні, і в атаці зіграла молодцем. Хлопці допомагали нам в обороні, ми їм допомагали в атаці. Команда заслужила, я всіх вітаю.

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Президент УАФ привітав, спасибі йому велике, спасибі велике Володимиру Олександровичу Зеленському, він зателефонував, особисто привітав всіх нас, всю команду з цим великим досягненням.

Думаю, кожен гравець, який завойовує такі великі титули, вигравав великі турніри, він не може передати словами ці емоції. Це просто неймовірно. Хочу сказати, що цей кубок і перемога для всієї України. У наш важкий час хотіли порадувати наших уболівальників, рідних, близьких.

Ця перемога для вас, Україно. Хочу всім сказати спасибі за підтримку, що нас підтримували кожен матч, приходили на стадіон, кричали "Україна, вперед" і ми всі бігли вперед. Звичайно, хочу сказати спасибі всім, хто вболівав за нас біля телевізора", – сказав Бондар каналу УАФ на YouTube.

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Теги
Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Валерій Бондар Валерій Бондар Володимир Зеленський Збірна України
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