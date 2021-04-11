"Добре, що перемогли. Підходимо до гри з Динамо у гарному настрої, а найголовніше – морально і фізично підготовленими. Для нас це один з вирішальних матчів чемпіонату.

"30-35 хвилин Маріуполь витримав": Маркевич назвав головну причину поразки Шахтарю

Маріуполь добре оборонявся, футболісти грамотно переміщалися, закривали позиції, куди ми повинні були вбігати і забивати гол. Але у нас були моменти у стартові 10 хвилин, – якби забили перший м'яч, думаю, було б легше. Добре, що все так закінчилося: відзначилися на 35-й хвилині, потім відразу ж вдруге.

Наскільки реально наздогнати Динамо? Треба набирати свої очки і сподіватися, що Динамо їх втратить. Я дуже сподіваюся і вірю, що цього сезону ми станемо чемпіонами, що ми ці сім балів відіграємо і вийдемо на першу сходинку.

Чи сильніший Шахтар за Динамо? Через тиждень побачимо", – сказав Бондар у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь з рахунком 3:0 і з 45-ма очками йде другим у турнірній таблиці УПЛ. Вже 17 квітня "гірники" зустрінуться з Динамо в рамках 22-го туру УПЛ.

Шахтар розгромив ослаблений Маріуполь – Мораєс знову оформив дубль, арбітр вигадав пенальті